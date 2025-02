Dayitalianews.com - Mondo della musica sotto choc, morta in uno scontro stradale una star del rock

Lutto neldopo la tragica notiziamorte in circostanze drammatiche di Karl Cochran, chitarrista e cantautore statunitense che ha collaborato con i Kiss e con Joe Lynn Turner, ex frontman dei Rainbow e dei Deep Purple. Cochran è morto a 61 anni in seguito ad un sinistroa Bridgewater, nel New Jersey, come confermato anche dalla polizia ai media locali.Karl Cochran morto in unoCome riferito dalla polizia di Bridgewater, Cochran si trovava sul sedile del passeggero a bordo di una Subaru Legacy che, per motivi ancora da chiarire, si è poi schiantata contro un albero alle 7:20 ora locale di mercoledì 19 febbraio. Alla guidavettura c’era la madre 90enne del musicista, Arna Cochran, e il tragico schianto si è verificato in una proprietà privata.