Moise Kean riceve lo scarico dopo aver sofferto e cadere nell’erba contro Hellas Verona

2025-02-24 11:09:00 Calcio italiano:L’italiano, attaccante della Fiorentinaera dimesso Domenica sera al lunedì dell’ospedale de, dove era stato ammesso questa domenicala sofferenza Un colpo alla testa nella partitae collasso Sull’erba diversi minuti.“ACF Fiorentina lo annunciaè stata dimessa dall’ospedaledurante la notte e È tornato a Firenze. I test clinici e diagnostici effettuati Sono stati tutti negativi “il Florentino Club in una breve dichiarazione ha detto lunedì., su una barellail crollo durante la partita.Efe, cosa Fu evacuato all’ospedale coscienteha recitato in altri minuti di terrore per la Fiorentina, che meno di tre mesi fa ha visto come l’italiano Edoardo Bove ha subito un arresto cardiorespiratorio.