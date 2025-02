Ilfattoquotidiano.it - Moise Kean, parla il medico: “Un KO come nel pugilato. Quanto deve fermarsi? Ora bisogna evitare la sindrome del secondo impatto”

potrebbe avere bisogno di qualche settimana di stop, ma non esiste una tempistica chiara in questi casi. L’unica certezza è cheil rischio della “del“. A spiegarlo, intervistato dall’Adnkronos, è Mario Brozzi, exsportivo della Roma. L’attaccante della Fiorentina è rimasto coinvolto in uno scontro di gioco durante l’incontro contro il Verona: il suo volto contro il ginocchio del difensore Pawel Dawidowicz. Dopo essere stato colpito,ha provato a tornare in campo ma si è accasciato a terra. Portato in ospedale, è rimasto sotto osservazione per diverse ore. Poi il comunicato della Fiorentina: “I test clinici e diagnostici effettuati sono risultati tutti negativi“.Adesso però comincia un’altra fase di accertamenti ed esami: “Luca Pengue, responsabile sanitario della Fiorentina, è un mio discepolo.