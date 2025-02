.com - Moise Kean, medico sportivo: “Ko come nel pugilato, esami approfonditi ma non è escluso torni subito”

(Adnkronos) – Il ginocchio del difensore del Verona Pawe? Dawidowicz che arriva veloce contro il volto dell’attaccante della Fiorentina. Così nel pomeriggio di ieri lo stadio Bentegodi ha trattenuto il fiato vendendo l’attaccante viola cadere a terra due volte, la prima per il colpo e il taglio al sopracciglio, e poi quando tornato in campo si è accasciato a terra non potendo proseguire. Fortunatamente dopo i controlli in ospedale nella notteè stato dimesso e ha fatto rientro a Firenze. “I test clinici e diagnostici effettuati sono risultati tutti negativi”, ha confermato la Fiorentina. “I traumi cranici possono essere commotivi e non commotivi, nel primo la similitudine è quella con il Ko del. L’atleta si porta in ospedale, rimane 24-48 in osservazione e si studia il quadro clinico.