Rompipallone.it - Moise Kean, dopo lo spavento il sospiro di sollievo: ecco come sta ora il bomber, il comunicato

Ultimo aggiornamento 24 Febbraio 2025 10:00 di Giancarlo Spinazzola, ildiil grandesta ora il centravanti, ilLa grande paura, il terrore negli occhi con il caso Bove ritornato nella mente di tutti i tifosi, seppur per una situazione differente. Il crollo a terrala botta alla fronte in uno scontro di gioco, l’intervento dei sanitari ed il trasferimento in ospedale, dove gli è stato riscontrato un trauma cranico.Insomma, una domenica da dimenticare per il centravanti della Fiorentina e dell’Italia, vice capocannoniere del campionato, ma una giornata da cancellare anche per la squadra di Palladino sconfitta dal Verona all’ultimo minuto di gioco. Ilè stato trasportato in ospedale per accertamenti alla testa e con ogni probabilità sarà costretto a saltare sia la gara di campionato contro il Lecce venerdì che quella di Conference League in programma contro il Panathinaikos il 6 marzo.