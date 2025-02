Tg24.sky.it - Modica, arriva una bolletta dell'acqua da 20mila euro: anziana sotto choc

Unada quasi 20 mila. Brutta sorpresa per un'aziana residente ache vive da sola in un appartamento di 100 metri quadrati. Quando ha aperto la fattura con la cifra assurda relativa ai consumi del 2024, loè stato inevitabile. "Mi è preso un colpo quando ho visto l'importo. Non è possibile che una persona che vie da sola consumi una quantità d'tale da giustificare unasimile", ha detto la donna.