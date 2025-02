Mistermovie.it - Mister Movie | Oscar 2025: i candidati al premio di Miglior Attore e le previsioni sulla vittoria

L'Academy Award per ilprotagonista aglisi preannuncia una delle categorie più combattute dell'anno. Dopo il trionfo di Cillian Murphy con "Oppenheimer" nel 2024, la corsa alla statuetta d'oro vede un gruppo di talenti affermati e nuove promesse del cinema, molti dei quali in lizza per il loro primo riconoscimento.Iper ilLa cinquina ufficiale dei nominati include interpreti di grande calibro, protagonisti di film di forte impatto cinematografico:Adrien Brody – The BrutalistTimothée Chalamet – A Complete UnknownColman Domingo – Sing SingRalph Fiennes – ConclaveSebastian Stan – The ApprenticeQuesti artisti si contenderanno l’ambitoin un’annata che ha visto interpretazioni intense e trasformative.