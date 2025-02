Fanpage.it - “Mio figlio mi rifiuta, e preferisce l’altro genitore”: i consigli degli psicologi per non farne un dramma

Molti bambini attraversano una fase in cui sembrano preferire nettamente un solo genitore, escludendo l'altro talvolta anche in modo molto evidente. Per quanto dolorosa, questa fase è però una normale tappa di crescita legata allo sviluppo dell'autonomia e gli esperti invitano a non prenderla troppo sul personale: il momento è passeggero e il legame si riequilibrerà con il tempo.