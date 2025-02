Internews24.com - Minotti duro su Mkhitaryan: «È stato graziato»

di Redazione, l’ex calciatore ha analizzato la vittoria dell’Inter contro il Genoa e avanzato delle critiche a: le sue dichiarazioniIl match contro il Genoa ha regalato un’importante vittoria all’Inter di Simone Inzaghi, che in questo momento si trova in vetta in solitaria. L’ex calciatore Lorenzoha esaminato ai microfoni di Sky Sport non solo il successo della squadra, ma ha anche sollevato interrogativi sulle prestazioni di alcuni giocatori chiave, in particolare. SU- «Il Napoli è concentrato su un unico obiettivo, lo scontro diretto potrà pesare tantissimo. L’Inter arriva con una settimana con un solo impegno, la gara con la Lazio però sarà dispendiosa. I nerazzurri per Napoli devono crescere a centrocampo,sottotono e, era diffidato».