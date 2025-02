Tpi.it - Minimalismo e Made in Italy si incontrano per dare vita a FREESIA, il nuovo brand di borse di design con un team tutto al femminile

Passione, qualità, artigianato, curiosità. Sono questi i valori su cui si fonda ildi, un progetto lanciato nel settembre 2024 dall’intraprendenza di due giovanier romane: Ludovica Simonetti e Federica Di Meo.Caratterizzato da unminimalista, sofisticato ma trasversale mira a raggiungere un target diversificato in termini di stile di fascia di età. Lesono create con materiali di ottima qualità, realizzate con pelli di vitello pregiate e fodere in cotone.Il primo lancio delsul mercato e? avvenuto tramite e-commerce, oltre al coinvolgimento di diverse figure del mondo social e dello spettacolo nei social media, Instagram e TikTok.La passione e la qualità sono le colonne portanti di questo progetto, insieme alla scelta di materiali pregiati e di manifattura artigianale, con forme classiche ma rivisitate in chiave contemporanea.