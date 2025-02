Thesocialpost.it - Miniera Silius, il tesoro italiano: dove si trova e cosa si estrae

L’Italia ha scoperto un. Il suo. Mentre Usa e Russia discutono la pace sulla base (pare) delle cosiddette terre rare in Ucraina, in Sardegna la storicadi, a 50 chilometri da Cagliari, sta per riaprire, proprio perché sarebbe ricca del nuovo oro. Grazie all’iniziativa del geologo bresciano Umberto Gioia, il sito, ricco di fluorite, tornerà operativo dopo decenni di inattività, segnando così una nuova fase per l’industria mineraria in Italia. La notizia è stata diffusa dal Corriere della Sera. È nata così la Mineraria Gerrei, una società creata dalla collaborazione tra la Sma Srl e la Edilmac Srl, con il sostegno finanziario di Aruba, leadernel settore dei servizi cloud. La notizia è positiva anche in ottica di posti di lavoro, ne saranno infatti creati circa 100 nel sito estrattivo.