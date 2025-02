Biccy.it - Milly Carlucci costretta a cedere a una richiesta della Rai

avrebbe fatto di tutto per riportare in onda Il Cantante Mascherato, ma anche quest’anno la Rai le avrebbe detto di no. Secondo alcune indiscrezioni, la conduttrice avrebbe proposto delle modifiche al format e una nuova giuria per rilanciare il programma, ma i vertici Rai sembrano avere delle riserve, soprattutto per questioni di budget e sostenibilità del format. In passato, lo show ha registrato ascolti inferiori alle aspettative, soprattutto quando si è scontrato con programmi concorrenti e i costi, per uno show del genere, sarebbero piuttosto elevati.La Rai in questi anni le ha più volte chiesto di realizzare un qualche spin off di Ballando con le Stelle ma lei si è sempre rifiutata: non ha mai voluto fare né un torneo dei campioni, né un All Stars, né tantomeno una versione con persone non famose.