Ilgiorno.it - Milano soffre contro Vallefoglia. La spunta solo al tie-break

Sudatissima vittoria esterna per la Numia Vero Volleyche è rimasta in corsa per il 2° posto della classifica imponendosi al tie-a Pesarola Megabox Ondulati del Savio. La squadra del Consorzio, apparsa un po’ stanca sia dal punto di vista fisico che mentale, non è riuscita a portare a casa i tre punti da una comunque insidiosa trasferta nelle Marche. Le ragazze di coach Stefano Lavarini per due volte hanno messo la testa avanti ma sono state sempre raggiunte dalle padrone di casa che anche nel tie-decisivo hanno toccato il 10-10. Paola Egonu, ancora non al meglio dopo i malanni di stagione dell’ultimo periodo ma comunque capace di mettere a terra 20 palloni, è stata a quel punto un po’ a sorpresa sostituita da Helena Cazaute. I due attacchi che hanno deciso l’insono però stati firmati da Myriam Sylla che ha regalato i 2 punti a unaattesa mercoledì all’Opiquad Arena con la Savino.