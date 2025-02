Ilgiorno.it - Milano, si presenta in commissariato sporco di sangue: “Ho accoltellato due persone fuori da un supermercato”

, 24 febbraio 2025 – Si èto venerdì alle 20.30 aldi Quarto Oggiaro confessando di averdueda unin Francia. Ed era ancoradi. Iordan N., cittadino romeno, è stato arrestato e portato a San Vittore dove si trova tuttora: effettivamente il pomeriggio del giorno prima avevala sua ex compagna, connazionale di 27 anni, con 14 fendenti, e ferito anche un testimoneda undi Hayange, cittadina francese. Fuga e arresto Poi è fuggito raggiungendondosi venerdì sera aldi via Satta insieme alla madre e al cognato che sono residenti a Novate, riferendo di aver aggredito la donna e di essersi poi disfatto dell'arma. La 27enne risulta in gravi condizioni mentre l'altro ferito è stato dimesso con 40 giorni di prognosi.