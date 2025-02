Ilgiorno.it - Milano, ragazzi aggrediti dalle baby gang con lame e martelli: cinque casi in venti giorni

– Bottigliate in testa per rubare cuffiette, scarpe e portafogli. Ennesima vittima di una, ieri all’alba, è stato un quindicenne che era a bordo del filobus 91. Il raid è avvenuto all’altezza di piazzale Cuoco, attorno alle 4. di domenica. In base alle descrizioni del derubato, il gruppo di aggressori, dieci giovani di origine nordafricana, ha iniziato spruzzando spray al peperoncino sul mezzo pubblico costringendo l’autista a fermarsi. Poi l’aggressione e la rapina ai danni del quindicenne di origine marocchina, che è stato soccorso in codice verde alla Clinica De Marchi. Quando la polizia è arrivata sul posto, la banda era già scappata. Ed è il quinto caso in 20. Lo scorso 2 febbraio – ma l’episodio è emerso solo in questi– era capitato a un diciassettenne, che è stato accerchiato dagiovanissimi in via Don Giovanni Calabria, in zona Cimiano, minacciato con bottiglie di vetro e un martelletto frangivetro e derubato.