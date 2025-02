Ilprimatonazionale.it - Milano, il saluto per Ramelli è legittimo: ennesimo palo di Anpi e procura

Roma, 24 feb – Nessuna “ricostituzione del partito fascista“. Solo ilomaggio ad un ragazzo massacrato. Sono queste le motivazioni che hanno portato il Tribunale diad assolvere – il 28 novembre scorso – con formula piena ‘perché il fatto non sussiste‘ 23 militanti di estrema destra per aver risposto alla chiamata del ‘Presente’ al corteo del 2019 in memoria di Sergio. Una nuova assoluzione dopo quelle per il corteo del 2016., ilpernon è reatoSecondo i giudici del Tribunale meneghino, la “chiamata del presente” e ilromano dei militanti non costituiscono una “condotta potenzialmente idonea alla ricostituzione del partito fascista“, ma hanno avuto “solo una specifica valenza di omaggio e di ricordo del giovane trucidato per le sue idee politiche“.