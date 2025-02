Panorama.it - Milano Fashion Week: Shownu dei MONSTA X in passerella per i 60 anni di K-Way

Leggi su Panorama.it

si prepara a una nuova ondata di star sudcoreane in occasione della, un appuntamento che negli ultimiha consolidato il legame tra la moda italiana e il K-pop. Sempre più spesso, idol e attori della Corea del Sud occupano posti d'onore nelle prime file delle sfilate e diventano volti delle campagne globali dei grandi brand. Questa edizione non fa eccezione, con l'arrivo di numerose celebrità pronte a calcare le passerelle e a catturare l'attenzione del pubblico. Tra loro, spicca, leader deiX, che sfilerà per K-Way in occasione del 60°versario del marchio.La collaborazione tra il brand iconico dell'outerwear esegna un momento importante per entrambi: K-Way celebra il suo 60°versario, mentre l'artista coreano porta il suo mix di energia, raffinatezza e professionalità nel mondo della moda.