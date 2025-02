Panorama.it - Milano Fashion Week: il calendario e gli eventi da non perdere

Tutto pronto per la nuova edizione della, in programma dal 25 febbraio al 3 marzo 2025. La kermesse si presenta con un fittodi 152 appuntamenti: 56 sfilate fisiche e sei digitali, 65 presentazioni, quattro presentazioni su appuntamento e 23.Saranno presenti per la prima volta insfilate i brand Francesco Murano, beneficiario del Camera ModaTrust Grant 2024, Fiorucci, Giuseppe Di Morabito, Institution by Galib Gassanoff, J. Salinas, K-Way, Susan Fang supported by Dolce&Gabbana. Ritorna invece inMSGM, mentre Saman Loira sarà per la prima volta in digitale.Questa edizione dellasegna anche il debutto di Lorenzo Serafini come direttore creativo di Alberta Ferretti e di David Koma come direttore creativo di Blumarine.