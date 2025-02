Ilgiorno.it - Milano e Valtellina: podio dietro Firenze

Si è concluso il Campionato italiano di rugby subacqueo, che ha fatto registrare il record di partecipazione alla piscina Azzurra di Opera, nel Milanese. Alla fine ha vinto la squadra di, seguita da(nella foto) al secondo posto e dalla squadra dellaal terzo. L’obiettivo dell’evento è stato quello di far conoscere e apprezzare il rugby subacqueo a un pubblico sempre più ampio in Italia. "Crediamo fermamente che il rugby subacqueo possa essere praticato da chiunque, indipendentemente dall’età o dall’esperienza. È uno sport inclusivo che unisce le persone e promuove valori importanti come la collaborazione e il rispetto reciproco", ha dichiarato William Maggio, presidente di RugbySub, squadra organizzatrice dell’evento. M.S.