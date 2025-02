Ilgiorno.it - Milano, 78 alberi del Parco Ticinello rischiano d’essere abbattuti. I comitati si mobilitano: “Giù le mani dalle piante”

, 24 febbraio 2025 – Milanesi mobilitati per salvare oltre 70all'interno deldel, polmone verde all’estrema periferia sud fra il Gratosoglio e il Vigentino. A organizzare la passeggiata nel verde ieri, nonostante la domenica uggiosa, è stato il comitato che da anni sta battagliando perché quest’area a vocazione agricola di oltre 88 ettari, all'interno delSud, mantenga la sua vocazione "selvaggia". Caratteristica che la rende unica, nel panorama dei parchi urbani cittadini, anche per la biodiversità che custodisce visto che al suo interno sono state monitorate 150 specie di uccelli. Glisu cui incombono ora le motoseghe sono situati lungo il canaleche dà il nome al. La motivazione che dovrebbe giustificarne il taglio? Sono considerati “fastidiosi”, d’intralcio per la pulizia del canale – manutenzione di cui si occupa il Consorzio Villoresi che svolge già questo tipo d’interventi sulla rete dei Navigli e sullo stesso canale Villoresi.