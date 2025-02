Ilgiorno.it - Milanese scomparso nel nulla a Fortunago: trovata la moto con il casco e il cellulare. Ma di lui nessuna traccia

(Pavia), 24 febbraio 2025 - La suaè stata, lasciata ai margini di una stradina sterrata fuori dal centro abitato di Costa Cavalieri, frazione di, con ile il telefono. Non ci sono però al momento ancora tracce dell'uomo, 49enne residente a Milano ma con una seconda casa alla frazione Sant'Eusebio di, dove aveva detto alla sorella che si sarebbe voluto trasferire definitivamente lasciando la metropoli. Proprio la sorella, nella giornata di ieri, domenica 24 febbraio, non riuscendo a contattarlo telefonicamente, è andata a cercarlo nella casa sulle colline dell'Oltrepò pavese e non trovandolo ha lanciato l'allarme. Le ricerche sono iniziate verso le 19. "Le operazioni si sono concentrate nel comune di- spiegano i vigili del fuoco impegnati nelle ricerche - dove, grazie all'elaborazione dei dati telefonici effettuati dall'Ufficio IMSI Catcher della Direzione regionale dei vigili del fuoco della Lombardia, è stato possibile individuare la posizione del telefonodel disperso".