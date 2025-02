Calciomercato.it - Milan, UFFICIALE: “Allenatore sollevato dall’incarico”

Leggi su Calciomercato.it

E’ arrivato il comunicato da parte del club rossonero che non lascia più alcun dubbio: il punto della situazione sulla panchina: “” (LaPresse) – Calciomercato.itOra non ci sono più dubbi. La sua avventura alè davvero terminata. La notizia era nell’aria da tempo, ma proprio in questi minuti il club rossonero ha ufficializzato la separazione dall’.Per Daniele Bonera alFuturo è dunque finita: “ACcomunica di averdidiFuturo Daniele Bonera. A Daniele va il ringraziamento di tutta la Società per l’impegno, la professionalità e la passione con cui ha affrontato questa esperienza daresponsabile. Il Club augura a Daniele il meglio per il suo futuro come uomo e come professionista.