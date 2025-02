Ilnapolista.it - Milan tradito dalle sue stelle, Maignan, Theo e Leao. Il loro addio a fine stagione sembra scontato (Gazzetta)

Ilnon ha più certezze, nemmenosue, le colonne che hanno consegnato lo scudetto quando in panchina c’era Pioli. La gestione diè cambiata. Adesso aello si respirare un’area intransigente, poco permissiva. Ma nonfunzionare. Secondo quanto scrive la, è probabile che in estate i tre andranno via dao.Leggi anche: Ila vele spiegate verso il disastro: perde anche contro il Torino (2-1). Immenso MilinkovicLedelin vetrina per la vendita futuraScrive la:MikeHernandez e Rafastanno, infatti, vivendo ilmomento più complicato da quando sono in Italia. In contemporanea, le tredell’ultimo scudetto si sono oscurate in unache definire buia è poco. Di riflesso, è caduta tutta la squadra: fuori dalla Champions, settima in campionato.