Milan, quanti errori. Altalena Conceiçao. Rischio addio in estate

Ciak, si rigira. E patatrac, ci risiamo. La galleria degli orrori dell’annata da psicodramma si allunga. E sul banco degli imputati delci finisce anche. L’uomo da Coimbra, arrivato con l’etichetta di sergente di ferro e uomo giusto per spazzare via le fragilità rossonere, se le trova invece ancora tutte addosso e irrisolte. Il sigaro e il balletto di Riad, dopo le due rimonte e la Supercoppa in bacheca, già ad anni luce, nonostante siano passati nemmeno due mesi. Nel summit all’Olimpico Grande Torino, tra dirigenza e allenatore, si è puntato il dito essenzialmente sui giocatori, protagonisti delle ennesime frittate di un’annata iniziata proprio col Torino. Ancora con un autogol di Thiaw e con un’ultima tappa sanguinosa, per le “ferite“ causate da un’altra autorete (protagonista Maignan), un rigore sbagliato (Pulisic non aveva mai fallito dal dischetto in carriera) e da una dormita generale (Thiaw, Pulisic, Fofana) due minuti dopo il pareggio.