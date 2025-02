Rompipallone.it - Milan, è fuori tutto: Ibra scatenato, rivoluzione totale

Ultimo aggiornamento 24 Febbraio 2025 9:04 di Giancarlo Spinazzola: furiahimovic, lasaràLa sconfitta contro il Torino è stato l’ennesimo colpo durissimo in una stagione che sta assumendo i contorni del disastro. La Supercoppa italiana in bacheca di certo non può bastare per un club che nella scorsa stagione ha chiuso al secondo posto ed aveva quantomeno l’obiettivo di restare in quella posizione, magari provando ad inserirsi nella lotta scudetto.Ed invece ilè addirittura settimo in classifica con 41 punti, otto in meno della Juve quarta (ma i rossoneri hanno una gara in meno) ed è alto il rischio che si resti a fine annata con un pugno di mosche in mano. D’altronde la settimana appena conclusa è stata a dir poco disastrosa: cocente l’eliminazione ai play off di Champions League per mano del Feyenoord, squadra non irresistibile ed addirittura indebolita dal mercato invernale, con Gimenez passato proprio in rossonero.