Calciomercato.it - Milan, disastro senza Champions: scelto il dopo Conceiçao

Leggi su Calciomercato.it

Ilnon riesce ad uscire da una fase nera della propria stagione. Intanto si fanno largo i nomi per un eventuale postIn casaè tempo di iniziare a tirare le somme per quanto riguarda il lavoro svolto finora da Sergio. Dal suo arrivo il portoghese ha messo a referto in 15 partite un complessivo di otto vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte con 27 punti messi a referto ed una media di 1,8 a partita.il(LaPresse) – Calciomercato.itA tutto questo va aggiunta la Supercoppa Italiana, ma anche la precoce eliminazione dallaLeague ai playoff che inevitabilmente pesa sul giudizio. Il post Fonseca dunque non si è discostato troppo dalle prime 15 gare del portoghese, ed anzi fa già riflettere sul possibile futuro della panchina del