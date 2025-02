Dailymilan.it - Milan, Conceição-Leão: rapporto delicato. Ecco il retroscena dietro al cambio di Torino

In casa Milan continua a tenere banco il caso Rafael Leão e Sérgio Conceição. Il rapporto tra i due è delicato e la sostituzione ad inizio ripresa contro il Torino non aiuta. Il tecnico portoghese come riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, ha visto un numero 10 è sembrato un po' svuotato, soprattutto dopo l'errore di Pulisic; e non ha dato le risposte giuste a Conceiçao negli spogliatoi durante l'intervallo nel confronto dialettico che c'è stato fra i due. Milan-Leao: per il quarto posto serve trovare la quadra