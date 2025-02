Rompipallone.it - Milan, altro che rimedio: la speciale statistica è avvilente

Leggi su Rompipallone.it

, periodo difficile per i rossoneri: lae bisogna trovare necessariamente un. Ildi Sergio Conceicao non sta attraversando un periodo semplice. Dopo la vittoria in Supercoppa Italiana a Riyadh contro L’Inter, in cui sembrava avesse ritrovato la luce grazie al nuovo allenatore, la situazione attuale non è delle migliori.In campionato, infatti, l’obiettivo sarebbe quello di raggiungere il quarto posto e, di conseguenza, la partecipazione alla prossima Champions League, ma le aspettative non sono quelle sperate: il, sabato 22 febbraio, è stato sconfitto, infatti, dal Torino per 2-1 e si attende la sfida contro il Bologna di giovedì.Lasui gol complessivi, inoltre, è. Bisogna necessariamente risollevarsi da questa crisi che, sicuramente sta andando ad influire sull’intera squadra e sul futuro di Sergio Conceicao.