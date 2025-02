Lapresse.it - Migranti, martedì udienza davanti alla Corte Ue sui centri in Albania

Si terrà25 febbraio alle 9,di Giustizia Ue di Lussemburgo, l’di discussione delle parti sulla domanda di pronuncia pregiudiziale avanzata dd’Appello di Roma al tribunale comunitario in merito al caso del trattenimento di 43da parte dell’Italia nel centro di Gjader in. Laè chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della designazione di alcuni Paesi d’origine come “sicuri” da parte dell’Italia: in particolare, se sia conforme al diritto dell’Unione Europea considerare un Paese come sicuro escludendo determinate categorie di persone o parti del territorio. Una conferma della legittimità, in base al diritto europeo, di queste normative, può aprire la stradaconvalida del trattenimento presso iin, che è stata sospesa in attesa della pronuncia.