Danielebartocciblog.it - Michelangelo: un Premio Internazionale dalle mille emozioni in Versilia

Leggi su Danielebartocciblog.it

Un evento per celebrare al meglio la figura diBuonarroti. Grandie grande pubblico in, direzione Stazzema (Cardoso – Lucca). Sabato pomeriggio e domenica mattina si è tenuta l’ottava edizione del. La tappa 2025 si è tenuta, come sempre, all’insegna di valori umani e sociali puri e autentici. Una perfetta macchina organizzativa per una kermesse artistica e culturale che viene organizzata annualmente dall’associazione culturale “Arte per Amore”. Quest’anno location d’eccezione dell’iniziativa è stato il suggestivo Palazzo della Cultura di Cardoso, con il patrocinio di rilevanti enti istituzionali e culturali (anche Regione Toscana), sotto la regia della Dott.ssa Barbara Benedetti. In tantissimi hanno risposto presente innel weekend appena terminato: abili artisti e poeti, scultori professionisti e creativi appassionati da ogni angolo della penisola.