Miccichè “Ruolo di Intesa San Paolo importante per sviluppo del Sud”

PALERMO (ITALPRESS) – “IldiSanè importantissimo nell’ambito dello, della crescita, dell’economia in generale, dell’occupazione, del sostegno a tutte le attività sostenibili e serie di questo Paese. Il Mezzogiorno ha tantissime suscettibilità, ma deve certamente trovare ancora delle dimensioni per potere competere a livello nazionale e internazionale.Sanha prodotti, professionalità, reti e capacità di servizi nazionali e internazionali straordinarie e quindi ho detto di considerare la banca come un partner continuativo per poter dialogare e per potere trovare le soluzioni a tutti i problemi”. Così Gaetano, Chairman Divisione IMI – Corporate & Investment Banking e Divisione International Banks diSan, a margine del “Forum Milano Palermo”, a teatro Massimo, nel capoluogo siciliano.