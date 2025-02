Ilrestodelcarlino.it - Micam, il calzaturiero chiede di aiuto

’Le Marche di scarpe’ è stato il tema del convegno che si è svolto ieri aMilano. L’evento è stato realizzato dalle tre associazioni confindustriali che caratterizzano il più importante distretto industrialeitaliano, quelle di Fermo, Ascoli e Macerata. Il presidente di Confindustria Fermo Fabrizio Luciani ha posto l’accento sulla necessità di supportare, in queste difficile fase congiunturale il sistema produttivo. Un appello che ha trovato immediato riscontro nelle parole del presidente della Camera di Commercio Gino Sabatini: "Abbiamo rifinanziato il bando per agevolare la partecipazione delle aziende alle fiere di settore consapevoli, soprattutto in questa fase, della necessità di migliorare la penetrazione in nuovi mercati". Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ha annunciato: "La Regione ha sottoscritto un protocollo per individuare nuovi mercati di sbocco e quindi nuovi clienti.