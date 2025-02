Laverita.info - «Mi dimetto se entriamo nella Nato»

Volodymyr Zelensky pronto a rinunciare alla presidenza «per la pace». Record di droni russi (267) sull’Ucraina. In Italia sinistra spaccata in piazza: Pd pro Kiev (ma Elly Schlein non si vede).