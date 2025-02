Ilfattoquotidiano.it - Messi perde la testa: dopo il faccia a faccia con l’arbitro prende per il collo il vice-allenatore avversario | Video

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A volte capitano anche ai migliori dire la tesa. Lionelè stato infatti protagonista di un brutto episodio nella prima giornata di Mls. L’argentino non ha fatto parlare di sé per la sua prestazione in campo, ma per le polemiche con arbitro e avversari. Nel pareggio per 2-2 del suo Inter Miami contro il New York City, l’ex Barcellona ha servito l’assist del gol che ha sbloccato il risultato, prima di concludere il match pervaso da un insolito nervosismo. L’otto volte Pallone d’Oro è stato ammonitoun durocon il direttore di gara, e in seguito ha persino messo una mano sul retro deldi un assistente dell’un’animata discussione.Un finale di partita caldissimo, ricco di tensione, peressere salito in cattedra per recuperare il risultato da una situazione di svantaggio (rete del pareggio arrivata al decimo minuto di recupero), una volta terminato l’incontro il fuoriclasse argentino ha raggiuntoMendoza, lamentandosi platealmente con lui per la conduzione della gara, rendendosi protagonista di un rovente