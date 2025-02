Chiccheinformatiche.com - Messaggi su Whatsapp con prefisso +234: “Ciao, come stai ultimamente?” – “Ciao, posso rubarti un minuto?”

Se avete ricevuto uno suda un numero coninternazionale, fate attenzione: potrebbe essere un tentativo di truffa.sucon: truffaQuesti raggiri iniziano congenerici?» o «un?» per instaurare un dialogo e poi trascinare la vittima in una trappola. Le modalità variano: truffe romantiche, richieste di denaro, false offerte di lavoro o investimenti.Dietro a questi schemi non ci sono semplici malintenzionati, ma vere e proprie organizzazioni criminali. Il vostro numero potrebbe essere finito nei loro database a causa di violazioni informatiche o vendite illecite nel Dark Web. Per proteggervi, evitate di rispondere, bloccate il numero e segnalatelo a. Maoperano esattamente queste truffe e perché sono così diffuse?Le truffe legate ai numeri con prefissi stranieri non sono una novità (ne abbiamo parlato più volte in passato), ma quelle che coinvolgono ilstanno diventando sempre più frequenti.