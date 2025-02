Ilfattoquotidiano.it - Merz vince e invita Netanyahu in Germania. Così ignora il mandato di arresto della Corte penale internazionale

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Su di lui pende ild’per crimini di guerra. Ma, nonostante questo, Friedrich, probabile prossimo cancelliere tedesco, ha avuto una conversazione telefonica con il primo ministro israeliano Benyamindopo la vittoria elettorale, anticipandogli che lo inviterà a una visita ufficiale nel Paese,ndo l’ordine dei giudici dell’Aia. A darne notizia è stato l’ufficio di: l’invito disi traduce anche nella promessa di non attuare ildi. “Congratulazioni a Friedriche alla Cdu/Csu per la loro netta vittoria elettorale di oggi”, ha scritto in un post su X. “Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con il vostro prossimo governo per rafforzare ulteriormente la partnership tra i nostri due Paesi”.