Merz trionfa alle elezioni in Germania: ecco chi è il nuovo cancelliere tedesco

Friedrichè il, segnando una svolta politica per la. Dopo anni di attesa e una lunga carriera nella Unione Cristiano-Democratica (CDU),è riuscito a ottenere la guida del Paese in un momento cruciale, caratterizzato da tensioni economiche e dibattiti sull’immigrazione.Chi è Friedrich?Nato nel 1955, Friedrichha un profilo da politico di lungo corso e uomo d’affari. Ha studiato legge e ha iniziato la sua carriera come avvocato prima di entrare in politica negli anni ’80. Dopo un’esperienza nel Parlamento Europeo, è stato eletto nel Bundestag nel 1994.Durante la sua carriera,si è imposto come un esponente conservatore all’interno della CDU, in contrasto con la linea più centrista dell’ex cancelliera Angela Merkel. Dopo una battaglia interna per il potere, è stato messo ai margini nel 2002 e ha lasciato la politica per lavorare nel settore privato, ricoprendo ruoli di rilievo in aziende come BlackRock Germany ed HSBC Trinkaus & Burkhardt.