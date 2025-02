Lapresse.it - Merz: “Sicurezza, migrazione ed economia prioritarie per la Germania”

Il leader della CDU, Friedrich, ha assicurato “a tutti i tedeschi” di essere pronto ad assumere la guida del Paese come nuovo cancelliere. “Anche a nome di coloro che non hanno votato per l’Unione”, ha dichiaratoin una conferenza stampa presso la sede della CDU a Berlino.ha ribadito la volontà di “istituire un governo efficace il prima possibile” e di poterlo fare in coalizione con l’SPD.Le priorità diper la“Politica estera e di, questioni migratorie e situazione economica sono le priorità che saranno al centro dei colloqui tra CDU-CSU e SPD per la possibile coalizione di governo”, ha spiegato il leader della CDU.Coalizione CDU-CSU e SPD: presto i colloquiRispondendo a una domanda sulle coalizioni per la formazione del governo,ha detto: “Vogliamo formare una coalizione nero-rossa.