Merz | L’Europa oltre la Nato contro l’indifferenza di Trump

Friedrich, prossimo Cancelliere tedesco della Cdu/Csu ed ex capo di BlackRock in Germania, ritiene che lasia destinata a tramontare, lasciandoa cavarsela da sola. Legato all’establishment atlantista e rappresentante di un partito cristiano-conservatore,avrebbe trovato maggiore sintonia con Joe Biden che con Donald, nonostante le aperture di quest’ultimo nei suoi confronti. In un’intervista televisiva, riporta Politico,ha dichiarato: “L’amministrazionenon si cura dele si sta allineando con la Russia“, avvertendo che il continente deve rafforzare urgentemente le sue difese e, potenzialmente, trovare un’alternativa allaentro pochi mesi.Le parole dirappresentano un turning point storico, evidenziando quantoabbia scosso le fondamenta politiche europee, che dal 1945 si affidano alle garanzie di sicurezza americane.