Quotidiano.net - Mercati azionari stabili in Europa, Borsa di Francoforte in rialzo

Pochi movimenti suidel Vecchio continente dopo il voto tedesco e in attesa dell'avvio di Wall street: lamigliore resta quella diche sale di un punto percentuale, con gli altri listini attorno alla parità. Indello 0,3% Milano e di mezzo punto percentuale Madrid. L'euro cresce dello 0,1% contro il dollaro, mentre si muove più chiaramente allo spread tra Btp e Bund a quota 113. Nel settore dell'energia il gas scende del 3% poco sopra i 45 euro al Megawattora, mentre il petrolio è stabile sui 70 dollari al barile. In Piazza Affari Mps cresce del 3% con diversi gruppi del credito positivi e Mediobanca indell'1,4%. Saipem invece si indebolisce e cede oltre il 2% all'indomani dell'annuncio delle nozze con la norvegese Subsea7, che da parte sua guadagna il 3,5% a 188 corone norvegesi, pari a 16,1 euro, quindi ancora al di sopra dei 15,5 euro che si ottengono calcolando il rapporto del matrimonio di 6,688 azioni Saipem per ogni titolo Subsea7.