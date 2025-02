Iodonna.it - Mentre le passerelle si preparano a dettare legge, il vero termometro dello stile è fuori dalle sfilate. Ecco cinque outfit a cui ispirarsi

Dopo New York è il turno di Londra. Il fashion month prosegue confermando l’innegabile influenzastreet style.alloradi tendenza a cuidallo street style della London Fashion Week 2025/26.Pullover sulle spalleIl pullover sulle spalle si conferma must have di stagione. L’outftif da copiare: giacca in pelle marrone, camicia giallo burro e gonna in maglia in pendant. Leggi anche › In o Out? I look imperdibili (e discutibili) dallo Street Style della London Fashion Week AI 25/26 Barbour con colletto in pelleIl classico Barbour inglese si modernizza grazie al colletto in pelle per un looktonalità cioccolato.Guardaroba maschileIl guardaroba d’archivio maschile in chiave 2.