Ilgiorno.it - Melzo, “tsunami logistiche“. Acli e Cittadinanzattiva:: "Serve una cabina di regìa"

logistica“ in Martesana, un documento e una lettera,danno, ancora, la sveglia ai sindaci: "Portate l’argomento in consiglio comunale: subito in zona un ‘Tavolo per la buona logistica’". Non è una sollecitazione inedita. Già qualche anno fa, a seguito di studi e proiezioni, le associazioni sollecitarono i Comuni della Martesana a costituire una “di regia“ sui progetti di grandi hub e aziende per il trasporto merci. Il tema è oggi cruciale. Nei giorni scorsi dunque la lettera aperta, inviata a undici amministrazioni comunali d’area: "Istituita con il Decreto Genova nel 2018 – è la premessa – la zona logistica semplificata ha previsto la creazione di un’area logistica che dai porti di Genova, Savona e Vado Ligure si estende ad alcuni scali intermodali e arriva fino in Martesana.