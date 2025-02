Thesocialpost.it - Meloni va al G7, ma quanti dubbi sulla dichiarazione finale

La premier Giorgiaparteciperà al G7 straordinario convocato per discutere del conflitto in Ucraina, ma la trattativasi sta rivelando complessa. Fino a ieri notte, infatti, non era stato trovato un accordo definitivo sul testo che sarà ufficializzato oggi pomeriggio.Nododefinizione dell’attacco russoUno dei punti critici riguarda la formulazione della responsabilità del conflitto. Gli Stati Uniti hanno fatto pressioni affinché venisse rimosso il riferimento diretto all’“aggressione russa”, preferendo un’espressione più sfumata come “conflitto scoppiato su iniziativa russa”.si era già espressa a favore della prima versione durante il suo intervento alla Cpac americana, ma fonti di Palazzo Chigi indicano che l’Italia potrebbe accettare il compromesso, se necessario, per evitare tensioni con Washington.