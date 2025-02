Ilfoglio.it - Meloni tra il G7 (da remoto) e l'incontro con il presidente degli Emirati arabi. Il caso delle due risoluzioni Onu sull'Ucraina

Dopo essere intervenuta sabato alla Cpac, la conferenza dei Conservatori che si è svolta a Washington, Giorgiainizierà la settimana tornando a occuparsi di politica estera. Lo fa incontrando in mattinata a Palazzo Chigi ilUniti Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, che ieri è stato ricevuto al Quirinale per una cena con ildella Repubblica Sergio Mattarella e con le più alte cariche dello stato. Una visita, quella delno, che porterà alla firma di una serie di accordi commerciali per investimenti nel nostro paese dal valore complessivo di 40 miliardi di euro. Sempre oggi, peraltro. il vicepremier e ministroEsteri Antonio Tajani apre a Roma il Forum imprenditoriale Italia-alla presenza di 300 imprese e con al centro più di venti accordi commerciali, da Eni a Fincantieri.