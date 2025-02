Tpi.it - Meloni riceve il presidente degli Emirati Arabi: Abu Dhabi investe 40 miliardi in Italia

Leggi su Tpi.it

GliUniti hanno in programma investimenti inper 40di dollari. L’annuncio è arrivato oggi, lunedì 24 febbraio, a margine dell’incontro tra ladel Consigliona Giorgiae ilno Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.Al Nahyan – figlio di Zayed bin Sultan Al Nahyan, fondatore– è il primo sovrano di Abua far visita al nostro Paese.lo ha ricevuto a Palazzo Chigi, poi i due si sono spostati all’hotel Parco dei Principi di Roma per un forum imprenditoriale bilaterale con circa 200 imprenditori dei due Paesi.edhanno firmato oltre 44 accordi – di cui 14 a livello governativo e 30 privati, che riguardano vari ambiti, dalla difesa all’intelligenza artificiale, dall’industria avanzata alle interconnessioni digitali ed energetiche, fino ai minerali critici.