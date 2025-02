Ilfoglio.it - Meloni: “Gli Emirati Arabi Uniti investiranno 40 miliardi in Italia. È una giornata storica”

Leggi su Ilfoglio.it

“Oggi è una. Questo è uno dei casi in cui utilizzare la parola 'storico' non vuol dire usarla a sproposito. Questa è un'altra tappa fondamentale nei nostri rapporti”. Così la Giorgianel suo intervento al Forum imprenditoriale, presso l'Hotel Parco dei Principi di Roma. Fra i presenti anche il presidente degli, Sheikh Mohamed bin Zayed Al NahyanIl, che la premier ha incontrato in mattinata a Palazzo Chigi. Ieri invece è stato ricevuto al Quirinale per una cena con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e con le più alte cariche dello stato. Quella del forum “è un'occasione in cui sottolineare comeedinsieme abbiano deciso di portare la loro cooperazione bilaterale a un livello mai sperimentato prima”, ha aggiunto, sottolineando il fatto che “in questaabbiamo firmato oltre 40 intese bilaterali e il nostro lavoro non intende esaurirsi qui”.