Secoloditalia.it - Meloni firma l’accordo con gli Emirati arabi: “Giornata storica, 40 miliardi investiti in Italia” (video)

La visita di Stato indel presidenteno Mohammed bin Zayed “è un’occasione per sottolineare comeedUniti abbiano deciso insieme di portare la loro cooperazione bilaterale a un livello mai sperimentato prima. In questaabbiamoto oltre 40 intese bilaterali e il nostro lavoro non intende esaurirsi qui”. Così la premier Giorgia, parlando al business forum-Uae all’Hotel Parco dei Principi. “Uno degli investimenti esteri più imponenti della storia d’”“Non posso che accogliere con enorme soddisfazione la volontà concreta degliUniti di investire in40di dollari. Si tratta senza timore di smentita di uno degli investimenti esteri più rilevanti, più imponenti per la storia della nostra nazione e si tratta chiaramente di una straordinaria manifestazione di fiducia e di amicizia nei confronti dell’, nei confronti del suo sistema produttivo, nei confronti della sua economia”.