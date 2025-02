Formiche.net - Meloni e bin Zayed rafforzano i legami. Tutti gli accordi tra Italia ed Emirati

Una stretta di mano che vale 40 miliardi di dollari. Giorgiae lo sceicco Mohamed binAl Nahyan hanno siglato a Roma un accordo storico, con cui il numero uno degliArabi Uniti compie un’operazione altamente significativa, data non solo dal volume complessivo delle intese, ma anche dalla ramificazione settoriale in cui essa avviene. Difesa, energia, nucleare, transizione energetica, spazio, Ia e promozione del patrimonio culturale rappresentano per gli Eau un’esigenza programmatica e per l’sono l’occasione per esportare il proprio know how.L’accordo e l’orizzonte AfricaNel quadro della visita di Stato del presidente degliArabi Uniti, i due leader hanno deciso di elevare le relazioni bilaterali a un partenariato strategico. Il risultato è doppio: da un lato la mole dida 40 miliardi, definita storica da, e dall’altro l’individuazione di settori di reciproco interesse come la connettività, le infrastrutture, l’industria high-tech, l’IA, la tecnologia idrica, quella dell’informazione e della comunicazione.