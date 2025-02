Panorama.it - Meghan Markle copia spudoratamente Lady Diana. Ed è sommersa di critiche

non smette mai di stupire. O, forse, dire. L'ultima trovata della duchessa del Sussex ha scatenato un'ondata di commenti polemici sui social: in un recente video pubblicato su Instagram,si mostra nel suo giardino di Montecito con indosso una felpa viola della Northwestern University. Un dettaglio che ai più attenti non è sfuggito: si tratta della stessa felpa resa celebre dalla principessanel 1996, solo un anno prima della sua tragica morte. Coincidenza? Difficile crederlo. Il video, girato con un filtro color seppia per un effetto nostalgico e studiato nei minimi dettagli, la ritrae intenta a godersi un momento di relax con la famiglia: Harry che ride sullo sfondo, i bambini che annaffiano il giardino, un cocktail preparato con arance raccolte direttamente dalla loro proprietà.