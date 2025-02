Ilrestodelcarlino.it - Megabox cede ma arpiona la griglia scudetto

2 Milano 3: Bici 22, Feduzzi, Michieletto, Giovannini 5, De Bortoli (L), Candi 6, Torcolacci, Perovic 1, Kobzar 1, Weitzel 19, Sordoni (L) ne, Lee 22, Lazda, Carletti. All. Pistola. MILANO: Cazaute 2, Gelin (L), Guidi ne, Heyman 1, Pietrini, Orro 3, Danesi 13, konstantinidou 2, Fukudome (L) ne, Kurtagic 8, Smerk, Sylla 15, Egonu 21, Daalderop 14. All. Lavarini. Parziali: 21.25, 25.23, 14-25, 25-12, 12-15. PESARO Decimo tie-break stagionale e conquista dei playoff. Laperde al quinto con la corazzata Milano, mail punto necessario per qualificarsi alla. Nel primo set il team del presidente Angeli tiene testa alla terza forza di campionato. Il parziale corre sull’equilibrio. C’è botta e risposta. Le lombarde si nutrono anche dei parecchi errori delle locali.